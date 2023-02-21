Тороп: Набабкин создаёт впечатление человека, который лучше всех ловит рыбу

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп рассказал о совместной рыбалке игроков команды красно-синих. 1 февраля команда всем составом отправилась на совместную рыбалку.



«Много ли поймали рыбы? Ха-ха. Никто ни одной не поймал. Там были очень странные удочки, непрофессиональные – просто палка, к которой привязали леску с поплавком. Плюс мы ловили на хлеб. Все сидели, высматривали, но ни у кого вроде даже не клюнуло. Так что это была странная рыбалка. Плюс мы днём приехали, когда вся рыба находится на дне.



Кто лучший рыбак в ЦСКА? Все почему-то говорят, что Дивей. Он с Ваней Обляковым иногда ездит куда-то ловить рыбу. Но мне кажется, что лучше всех рыбу ловит Набабкин. Он создаёт впечатление такого человека», – приводит слова Торопа «РБ Спорт».