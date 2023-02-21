Игрок «Ахмата» Бериша: мне не хватало России на чемпионате мира. Это неправильно

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал отстранение сборной России от участия в чемпионате мира — 2022.
«Конечно, мне не хватало сборной России на чемпионате мира. Я здесь шесть лет. Думаю, её не хватало не только мне. Повторюсь, я удивился, что все говорят про спорт вне политики, а вашу сборную не допустили на чемпионат мира. Это неправильно», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
В нынешнем сезоне чемпионата России Бериша принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив три гола и сделал одну результативную передачу.
Грозненская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров. «Ахмат» на три очка отстаёт от идущих выше ЦСКА и «Ростова».
Полное интервью с Беришей читайте на «Чемпионате»:
- 21 февраля 2023
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