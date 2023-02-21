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Игрок «Ахмата» Бериша ― о возможном переходе в Азию: Лига чемпионов Европы гораздо круче

Игрок «Ахмата» Бериша ― о возможном переходе в Азию: Лига чемпионов Европы гораздо круче
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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Я же ничего не решаю. Если федерация решит, что так лучше для российского футбола, то мы должны будем это принять. Да, все понимают, что европейская Лига чемпионов гораздо круче азиатской, но не мы принимаем решения», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В нынешнем сезоне чемпионата России Бернард Бериша принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив три гола и сделал одну результативную передачу.

Грозненская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров. «Ахмат» на три очка отстаёт от идущих выше ЦСКА и «Ростова».

Полное интервью с Беришей читайте на «Чемпионате»:

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