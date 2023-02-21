Турецкий журналист: удары Захаряна с правой ноги — страшный сон для соперников

Журналист газеты Sabah Суат Умурхан оценил игровые качества полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, которого СМИ активно связывают с «Галатасараем». Многие турецкие издания пишут о переходе Захаряна как о свершившемся факте, однако источники «Чемпионата» сообщают, что игрок не намерен переезжать в Турцию.

«Захарян может действовать на обоих флангах, а также на позиции «десятки». Арсен — игрок, который может повысить качество игры на правом или левом фланге. Его внезапные удары в районе штрафной площади, которые могут застать вратаря врасплох, очень опасны. Его удары с правой ноги — страшный сон для соперников!

Он обладает высоким качеством паса и широким видением игры. Помимо использования правой ноги на высоком уровне, он также может эффективно использовать левую ногу для передач. Мысли Захаряна всегда направлены на ворота соперника. Даже когда он находится вдали от передней линии, он может напрягать защитников забросами за спину под забегания.

Что можно записать в минусы Захаряна? Во время матча он не всегда концентрируется на прессинге и иногда теряет позицию при обороне», — приводит слова Умурхана Sabah.