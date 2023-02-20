Ренан — о переходе в «Зенит»: я счастлив быть здесь! Мне выпал большой шанс проявить себя

Защитник «Зенита» Роберт Ренан, присоединившийся к команде сегодня, 20 февраля, рассказал о своих эмоциях от перехода в санкт-петербургский клуб, отметив, что новые одноклубники оказали 19-летнему игроку радушный приём.

«Первые впечатления после приезда? Я счастлив быть здесь! Мне выпал большой шанс проявить себя, и я надеюсь, что с божьей помощью буду усердно работать и сумею им воспользоваться.

Как меня встретили одноклубники? Очень радушно, в раздевалке познакомился со всеми, приём был тёплым. В «Зените» много бразильцев, это поможет скорее влиться в коллектив. О чём успели рассказать соотечественники? Поприветствовали, пожелали удачи, сказали, чтобы обращался к ним за любой помощью, которая только потребуется. Хочется уже скорее начать полноценную работу!

Что скажу болельщикам команды? Давай, «Зенит»!» — приводит слова Ренана официальный сайт «Зенита».