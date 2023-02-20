«Лидс Юнайтед» ведёт переговоры с Хави Гарсией
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«Лидс Юнайтед» хочет назначить испанца Хави Гарсию на должность главного тренера команды. Об этом сообщает в своём «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.
Клуб выбирает из двух кандидатов. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время. Ранее, 6 февраля, «Лидс» освободил от должности главного тренера Джесси Марша.
Хави Гарсия является помощником тренера в «Бенфике». В качестве игрока Гарсия выступал за «Реал» Мадрид, «Осасуну», «Бенфику», «Манчестер Сити», «Зенит», «Реал Бетис», «Боавишту» и сборную Испании. Специалист не имеет опыта работы в качестве главного тренера.
«Лидс Юнайтед» располагается на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги нынешнего сезона, набрав 19 очков в 23 играх.
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