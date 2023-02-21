Нигматуллин: натурализация Малкома и Клаудиньо — неоднозначный момент. Но в рамках закона

Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил идею натурализации двух бразильских легионеров «Зенита» — Малкома и Клаудиньо. Ранее в санкт-петербургской команде сообщили, что футболистам одобрили получение российских паспортов.



«Натурализация Малкома и Клаудиньо — неоднозначный момент. Нужно признать, что это делается ради освобождения места под новых легионеров. Так в своё время сделали и с Гильерме в «Локомотиве». Но всё в рамках закона — с этим никак не поспоришь», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года, перейдя из «Барселоны». Состав петербургского клуба Клаудиньо пополнил спустя два сезона, перейдя из бразильского «РБ Брагантино».