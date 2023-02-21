Гранат: нужно настаивать на переносе матча «Локо» — «Спартак». Какой смысл мучить ребят?

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Владимир Гранат высказался о погодных условиях во время проведения матча Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом», который состоится завтра, 22 февраля. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице России опустится до -14 °C.



«Конечно, нужно настаивать на переносе матча «Локо» — «Спартак». Если бы у нас были еврокубки, то ещё куда ни шло. Но сейчас их нет. Какой смысл мучить ребят и зрителей? Думаю, есть смысл переносить на более поздний срок: мы же можем и летом сыграть в этих турнирах», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Матчи Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоятся 22 и 27 февраля. Первая игра пройдёт на домашнем поле железнодорожников.