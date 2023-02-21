Гранат: нужно настаивать на переносе матча «Локо» — «Спартак». Какой смысл мучить ребят?

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Владимир Гранат высказался о погодных условиях во время проведения матча Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом», который состоится завтра, 22 февраля. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице России опустится до -14 °C.
«Конечно, нужно настаивать на переносе матча «Локо» — «Спартак». Если бы у нас были еврокубки, то ещё куда ни шло. Но сейчас их нет. Какой смысл мучить ребят и зрителей? Думаю, есть смысл переносить на более поздний срок: мы же можем и летом сыграть в этих турнирах», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Матчи Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоятся 22 и 27 февраля. Первая игра пройдёт на домашнем поле железнодорожников.
- 21 февраля 2023
-
16:45
-
16:45
-
16:45
-
16:35
-
16:32
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:20
-
16:16
-
16:11
-
16:11
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:50
-
15:48
-
15:45
-
15:40
-
15:34
-
15:23
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
14:45
-
14:42
-
14:37
-
14:26
-
14:25
-
14:21
-
14:15
-
14:15
-
14:00
-
13:55
-
13:54