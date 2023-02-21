Алина Загитова дебютирует за диджейским пультом перед матчем Кубка «Локомотив» — «Спартак»

Московский «Локомотив» объявил расписание развлекательной программы, которая пройдёт перед матчем 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».

Так называемый «матчдей» начнётся в 18:00 мск (за два часа до начала игры). Одним из приглашённых гостей станет экс-футболист «Локо» Ведран Чорлука, который проведёт получасовую автограф-сессию для болельщиков.

За музыкальную составляющую будет отвечать Imanbek — музыкант из Казахстана и обладатель премии «Грэмми-2021». Рядом с ним за диджейским пультом окажется самая титулованная фигуристка России Алина Загитова. Перед их выступлением за разогрев болельщиков будет отвечать Swanky Tunes.

Также на центральной аллее перед стадионом будет оборудована мотофристайл-площадка, на которой состоится FMX-шоу. За трюки будет отвечать мотофристайлер Алексей Колесников.

Помимо этого, развлекательная программа предусматривает традиционные активности для болельщиков: футбольные аттракционы, столы для настольного футбола и развлекательные площадки для детей и взрослых.

Напомним, матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится завтра, 22 февраля, и начнётся в 20:00 мск. Игра пройдёт на «РЖД Арене». Ответная встреча на «Открытие Банк Арене» запланирована на 27 февраля.