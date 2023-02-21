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Игрок «Ахмата» Бериша рассказал, что нужно для того, чтобы клуб выиграл РПЛ

Игрок «Ахмата» Бериша рассказал, что нужно для того, чтобы клуб выиграл РПЛ
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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша уверен, что при должном стечении обстоятельств команда может выиграть Российскую Премьер-Лигу.

«Когда «Ахмат» выиграет чемпионат России? Я не знаю, что будет завтра. Это только одному богу известно. У «Ахмата» нет никаких проблем, клуб стабилен, развивается год за годом. Клуб смог позволить себе приобрести лучшего бомбардира прошлого сезона ― Гамида Агаларова, а это говорит о многом. Никогда не говори никогда. Вдруг руководство выберет новую стратегию и решит, что правильным будет путь, при котором команда будет способна покупать много дорогих игроков для достижения успеха. Тогда мы сможем выиграть чемпионат России уже в следующем году, ха-ха», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Бернардом Беришей читайте на «Чемпионате»:

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