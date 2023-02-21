Игрок «Сочи» Бурмистров: установка играть в комбинационный футбол

Полузащитник «Сочи» Никита Бурмистров прокомментировал победу «барсов» в товарищеском матче с «Акроном». Ранее «Сочи» обыграл «Факел» со счётом 4:2, а «Акрон» сыграл вничью с дублем московского «Динамо» (1:1).

«Показалось, что в первом тайме мяч больше контролировал соперник, а мы выбегали и пытались их накрывать в прессинге, но не совсем получалось. Пока привыкаем к новым требованиям и готовимся к ЦСКА. К сезону должны быть готовы лучше. Установка сейчас на комбинационный футбол.

Жаль, что не всегда получается. Надо пока наигрывать. Сейчас забиваем с контратак в основном, но цель у нас другая. После сборов сразу на пик не получится выйти, так что надо провести ещё несколько игр», — сказал Бурмистров в эфире клубного канала.