Дудек: битва в центре поля станет ключевой в матче «Реала» и «Ливерпуля»

Бывший польский голкипер Ежи Дудек, выступавший за мадридский «Реал» и «Ливерпуль», перед встречей мадридского и мерсисайдского клубов поделился ожиданиями от игры.

«Это две великие команды, всегда возникает вопрос, кто из них имеет большие шансы на победу. «Реал» много раз выигрывал Лигу чемпионов, два финала он выиграл как раз у англичан. Я был на обоих финалах — в Киеве и Париже. Качество игроков «сливочных» всегда имеет решающее значение. «Ливерпулю» не удаётся найти способ победить мадридский клуб, всегда присутствует чувство реванша.

Битва в центре поля станет ключом к победе. У Анчелотти полузащитники мирового уровня. У обеих команд есть проблемы в обороне, и сейчас у них нет такого игрока, как Криштиану Роналду, или как прошлогодний Мохамед Салах, когда он забил вместе с Мане очень много голов. В этом сезоне он не тот игрок. Вот почему я думаю, что исход матча решит центр поля», — цитирует Дудека AS.