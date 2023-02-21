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Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия возглавил «Лидс»

Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия возглавил «Лидс»
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Испанский тренер Хави Грасия возглавил «Лидс Юнайтед», выступающий в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает пресс-служба «павлинов» на своём официальном сайте. Последним клубом специалиста был катарский «Аль-Садд», который тренировал Хави, ушедший в «Барселону».

Хави Грасия ранее работал в российском «Рубине», испанских «Малаге», «Валенсии» и английском «Уотфорде». Хави тренировал катарский клуб с 2019 по 2021 год, выиграв с ним семь титулов.

Грасия работал в «Рубине» с мая 2016 года по июнь 2017 года. В 2018 году он стал главным тренером «Уотфорда» и вывел команду в финал Кубка Англии. В 2020 году испанец возглавил «Валенсию» и был уволен в мае 2021 года из-за неудовлетворительных результатов.

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