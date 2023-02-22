Гвардиола о Филе Фодене: он всё ещё молод

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, может ли англичанин Фил Фоден играть в центре полузащиты.

«Он может там играть, но у меня есть ощущение, что он всё еще молод. Ему нужна зрелость, чтобы играть в середине поля, чтобы читать игру. Потому что когда ты играешь на фланге, ты делаешь вещи соответствующие роли, ты движешься направо; в центре же происходит так много вещей и ты должен правильно на них реагировать. Он всё ещё очень молод. Техника позволяет ему это делать. Действия, которые он совершал в игре против «Ноттингем Форест», удары по воротам, передачи на Холанда, это очень похоже на Месси. Фил действительно хорош в этом, справа он играет как Кевин Де Брёйне, но не только это важно, нужно понимать, когда мяч слева, справа, когда занимать позицию, когда опускаться. Иногда, когда ты играешь в более широкой позиции, делать эти вещи намного легче, но со временем он всё освоит. Это очень важно, что он может играть на четырёх или пяти позициях, как я уже говорил много раз», — приводит слова Гвардиолы с пресс-конференции Manchester Evening News.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Сити» состоится сегодня в 23:00 по мск.