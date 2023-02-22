Ведран Чорлука заявил, что самый сильный «Локомотив» был при Кучуке и Сёмине

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука ответил на вопрос, когда команда была самой сильной.
«Когда при мне был самый сильный «Локомотив»? Фух, тяжело. Выделю две команды. Первая ― команда Кучука. В том составе был Диарра! Это один из лучших футболистов, с кем я когда-либо играл, хотя я играл с очень многими. В моей символической сборной в центре поля всегда будут Диарра и Модрич. Когда у тебя есть такой человек в составе, ты должен выигрывать чемпионство ― сумасшедший футболист. Слева тогда действовал Майкон, справа Самедов, в центре защиты я и Дюрица ― суперкоманда.
Вторая — команда, которая выиграла чемпионство в 2018 году с Сёминым», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Григорию Телингатеру.
Полностью интервью с Ведраном Чорлукой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 22 февраля 2023
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