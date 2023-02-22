«Локомотив» — «Спартак»: во сколько матч 1/4 финала Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 февраля, после зимней паузы возобновляется Кубок России по футболу сезона-2022/2023. Центральным противостоянием на стадии 1/4 финала Пути РПЛ станет встреча «Локомотива» и «Спартака». Первый матч команд состоится на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток арбитра — в 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков. Резервный судья – Павел Шадыханов. За VAR будет отвечать Иван и его ассистенты — Егор Болховитин и Роман Галимов.
Отметим, что в нынешнем сезоне «Локомотив» и «Спартак» уже дважды встречались в матчах РПЛ. Обе игры завершились победой красно-белых (1:0 и 2:1).
- 22 февраля 2023
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