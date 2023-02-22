Экс-игрок «Краснодара»: у воспитанников «быков» есть потенциал в Европе. Сперцян — талант

Воспитанник «Краснодара» Богдан Рейхмен, который сейчас является игроком «КАМАЗа», высказался о таланте выходцев академии «быков». В частности он отметил качества Эдуарда Сперцяна, которым, по данным СМИ, интересуется ряд европейских клубов.
«Есть ли шанс у Сперцяна заиграть в Европе? Про Эдика даже не хочу говорить. Талант, подходит под философию краснодарского футбола. Что добавить?
У любого воспитанника «Краснодара», который дорос до главной команды, есть потенциал для Европы. Главное — желание и саморазвитие. И я с детства мечтал играть в больших клубах, любимым клубом был «Арсенал». Первая майка, которую подарили родители, — Аршавина», — приводит слова Богдана Рейхмена Sport24.
Действующее соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. Сообщалось, что скауты ПСВ просматривают Эдуарда Сперцяна на сборе «Краснодара». Позже появилась информация об интересе к Эдуарду со стороны мадридского «Реала» и ряда других именитых европейских команд.
- 22 февраля 2023
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