Экс-игрок «Краснодара»: у воспитанников «быков» есть потенциал в Европе. Сперцян — талант

Воспитанник «Краснодара» Богдан Рейхмен, который сейчас является игроком «КАМАЗа», высказался о таланте выходцев академии «быков». В частности он отметил качества Эдуарда Сперцяна, которым, по данным СМИ, интересуется ряд европейских клубов.

«Есть ли шанс у Сперцяна заиграть в Европе? Про Эдика даже не хочу говорить. Талант, подходит под философию краснодарского футбола. Что добавить?

У любого воспитанника «Краснодара», который дорос до главной команды, есть потенциал для Европы. Главное — желание и саморазвитие. И я с детства мечтал играть в больших клубах, любимым клубом был «Арсенал». Первая майка, которую подарили родители, — Аршавина», — приводит слова Богдана Рейхмена Sport24.

Действующее соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. Сообщалось, что скауты ПСВ просматривают Эдуарда Сперцяна на сборе «Краснодара». Позже появилась информация об интересе к Эдуарду со стороны мадридского «Реала» и ряда других именитых европейских команд.