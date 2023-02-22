«Мы пропустили такой тупой мяч!» Чорлука — о голе Фернандеса в ворота Хорватии на ЧМ-2018

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука поделился воспоминаниями от матча со сборной России в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

«Было очень сложно. Знаю, сколько мы готовились к той игре. Честно, мы праздновали, когда Россия прошла Испанию. Казалось, что с вами играть гораздо легче, чем с ними, но знали, что будет тяжело. Понимали, что надо обыгрывать, хотя поддержка у вас будет сумасшедшая. Но шанс пройти в полуфинал – это…

Первый гол, который пропустили – работали над такими ситуациями два дня. Знали, что Дзюба сбрасывает на Черышева. Но, конечно, удар у Дениса был сумасшедший.

Гол со стандарта от Фернандеса? Это вообще ужас! Знаю, что он забил между мной и Манджукичем. Чёрт, не мог поверить, что мы такой тупой гол пропустили!», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Константину Кринскому и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»: