Александр Жуков: жалею, что Пиняев и Глушенков оказались не в «Спартаке»

Первый заместитель председателя Госдумы, бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.

«С нетерпением жду возвращения нашего футбола. Мне кажется, все уже соскучились за эту долгую паузу, лично я старался смотреть все матчи «Спартака» в межсезонье, команда мне понравилась. Понимаю, что уже несколько раз такое было, когда хорошее выступление на предсезонке оборачивалось провалом в чемпионате. Но в данном случае бросается в глаза, что Абаскаль свою линию держит, а «Спартак» под его руководством играет весело, в атаку, используя молодость своих лидеров.

«Спартак» будет фаворитом? Мне кажется, такое сейчас очень трудно прогнозировать, все‑таки это будет первый матч после сборов, это всегда некая лотерея. «Локомотив» мощно усилился зимой. И Пиняев очень нравится, и Глушенков — тоже. Жалею, что они оказались не в «Спартаке». Что касается Дзюбы, то тут сказать трудно, но если он будет играть, то это будет большое событие для него — первый матч и сразу против «Спартака». Думаю, если спартаковцы смогут сыграть так, как играли на сборах, то у команды будут хорошие шансы на успех», — приводит слова Жукова «Матч ТВ».