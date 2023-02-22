Шишкин: в -15 «Спартак» и «Локо» могут отказаться играть. Я еду на матч, мощно утеплился

Бывший футболист Роман Шишкин рассказал, что отправится на матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.

«Вы правы, на этот матч я иду как эксперт. Уже выехал из дома, очень мощно утеплился. Тут зависит только от природы. У нас есть регламент, в -15 «Спартак» и «Локомотив» могут отказаться играть. Нужно смотреть на момент матча. Сейчас я еду, написано -10, но к вечеру будет холодать, особенно к восьми часам. Тут решать остаётся только командам.

Я и сам был в такой ситуации, мы играли в Сибири за «Спартак» в 2007 году. Но невыгодно было переносить матч, мы играли. Тут решать командам, они московские. Всё в их руках», – сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В Москве установилась холодная погода, поэтому комиссар (инспектор) вправе потребовать проведение температурных замеров воздуха на стадионе до начала матча. Если температура воздуха ниже -15°С, комиссар (инспектор) должен запросить согласие обеих играющих команд на участие во встрече. Окончательное решение о возможности проведения матча при наличии согласия от обеих команд принимает главный судья.