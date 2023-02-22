Прудников пожелал «Спартаку» решить всё с «Локо» в первом матче и далее сыграть резервом

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников поделился ожиданиями от противостояния с «Локомотивом» в 1/4 финала Фонбет Кубка России. Первая встреча состоится сегодня, 22 февраля. Начало игры — в 20:00 мск.

«Жду победы и выхода «Спартака» в полуфинал. Пусть всё решат в первой игре, чтобы в ответной встрече с «Локомотивом» уже играл второй состав.

Смело? Почему? Хотят побеждать — должны именно так играть. Думаю, если выиграют 3:0, то на второй матч можно будет спокойно выставлять второй состав.

Мотивация Дзюбы? Думаю, что у любых воспитанников будет мотивация игру с их бывшим клубом. Но «Спартаку» уж точно не надо обращать на это внимание. «Локомотив» сейчас в определенном смысле в яме, и, разумеется, им оттуда надо выбираться. Не знаю, как у них проходил тренировочный процесс, будет ли Дзюба в составе, но, естественно, одной команде нужно решать свои задачи и другой — тоже. По задачам «Спартак» всегда рассчитывает на чемпионство и ставит высокие цели. Матч, конечно, будет непростым. Но для решения своих задач «Спартаку» не надо ни на кого обращать внимания и делать свое дело. Я Дзюбу не видел, поэтому не могу тут что‑то сказать. В Турции он последние полгода не играл, много пропустил — естественно, будет много желания и заряженность. В какой он форме сейчас, я не знаю.

Надо ли переносить? Сложный вопрос. Конечно, в такой мороз в хороший футбол сложно играть. В этом случае игра трудная ожидается, потому что мяч дубовый будет. Я вроде видел, что Зарема Салихова говорила о том, что, может быть, игры Кубка России переносить на лето. Как знать, может быть, это действительно лучше. Когда тепло и играть комфортно, это гораздо лучше, чем в снегу бегать. Резервные даты в начале марта? Ну, наверное, должно все равно быть теплее. Всё равно у нас в неделю по одной игре, и если где‑то будет две, ничего не случится. У нас еще есть и март, и апрель, и май», — приводит слова Прудникова «Матч ТВ».