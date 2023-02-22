Карпин: даже наше тренировочное поле на «Олимпе» в сто раз лучше, чем на «Ростов Арене»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат в рамках 1/4 финала Кубка России с «Уралом» (1:1).
«Вы видели здесь сегодня взаимодействие или взаимопонимание? Бить вперёд, и всё – больше на этом поле ничего невозможно сделать! Всё, что мы делали до этого, сегодня не было и не могло быть. Этого и не требовалось. Если бы мы пытались играть, как играем обычно — проиграли бы 0:5.
В феврале играть можно и нужно, если поле будет нормальным. В Москве бывают хорошие поля даже в это время года, хотя климат пожёстче. Даже наше тренировочное поле на «Олимпе» в сто раз лучше, чем это. Так что здесь дело даже не в погоде и не в феврале.
Мне сказали солнца нет. А в Питере или Москве оно, видимо, есть. Объяснения всегда находятся: то слишком жарко, то слишком холодно, то грибок какой-то – постоянные отмазки», — цитирует Карпина пресс-служба клуба.
- 22 февраля 2023
-
21:42
-
21:35
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:24
-
21:23
-
21:19
-
21:09
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:52
-
20:41
-
20:38
-
20:25
-
20:20
-
20:18
-
20:15
-
20:15
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:52
-
19:45
-
19:41
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:28
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
19:17