Карпин: даже наше тренировочное поле на «Олимпе» в сто раз лучше, чем на «Ростов Арене»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат в рамках 1/4 финала Кубка России с «Уралом» (1:1).

«Вы видели здесь сегодня взаимодействие или взаимопонимание? Бить вперёд, и всё – больше на этом поле ничего невозможно сделать! Всё, что мы делали до этого, сегодня не было и не могло быть. Этого и не требовалось. Если бы мы пытались играть, как играем обычно — проиграли бы 0:5.

В феврале играть можно и нужно, если поле будет нормальным. В Москве бывают хорошие поля даже в это время года, хотя климат пожёстче. Даже наше тренировочное поле на «Олимпе» в сто раз лучше, чем это. Так что здесь дело даже не в погоде и не в феврале.

Мне сказали солнца нет. А в Питере или Москве оно, видимо, есть. Объяснения всегда находятся: то слишком жарко, то слишком холодно, то грибок какой-то – постоянные отмазки», — цитирует Карпина пресс-служба клуба.