«Локомотив» — «Спартак»: судьи отменили гол железнодорожников из-за офсайда

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев сравнял счёт в проходящем в эти минуты матче 1/4 финала Фонбет Кубка России со «Спартаком», однако главный арбитр отменил взятие ворот из-за положения вне игры. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Магкеев замкнул передачу нападающего Максима Глушенкова с углового на 78-й минуте. После просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда у форварда «Локомотива» Франсуа Камано.
Счёт был открыт на 16-й минуте усилиями полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, который мощным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Ильи Лантратова.
«Локомотив» смог выйти в плей-офф Пути РПЛ, заняв второе место в группе с «Краснодаром», «Пари Нижний Новгород» и «Химками». «Спартак» выиграл группу с «Крыльями Советов», «Зенитом» и «Факелом». Ответная встреча между железнодорожниками и красно-белыми пройдёт 27 февраля.
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