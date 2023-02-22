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Артём Дзюба: наверное, «Спартак» уже не такой раздражитель, как раньше

Артём Дзюба: наверное, «Спартак» уже не такой раздражитель, как раньше
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба заявил, что «Спартак» больше не является для него сильным раздражителем, как раньше, но отметил, что игры с красно-белыми остаются для него принципиальными.

«Наверное, «Спартак» уже не такой раздражитель, как раньше. Однако для меня это всё равно принципиальный матч, потому что я всё-таки воспитанник «Спартака». Мне нравится против них.

Ещё остались те ребята, который я хорошо знаю, против которых интересно играть», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

34-летний Дзюба является воспитанником «Спартака». За «Локомотив» форвард дебютировал в матче против красно-белых в Кубке России. Дзюба был признан лучшим игроком встречи, в которой железнодорожники потерпели поражение 0:1.

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