Артём Дзюба: наверное, «Спартак» уже не такой раздражитель, как раньше

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба заявил, что «Спартак» больше не является для него сильным раздражителем, как раньше, но отметил, что игры с красно-белыми остаются для него принципиальными.

«Наверное, «Спартак» уже не такой раздражитель, как раньше. Однако для меня это всё равно принципиальный матч, потому что я всё-таки воспитанник «Спартака». Мне нравится против них.

Ещё остались те ребята, который я хорошо знаю, против которых интересно играть», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

34-летний Дзюба является воспитанником «Спартака». За «Локомотив» форвард дебютировал в матче против красно-белых в Кубке России. Дзюба был признан лучшим игроком встречи, в которой железнодорожники потерпели поражение 0:1.