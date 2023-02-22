Ванда Нара рассказала, как покорила сердце Мауро Икарди

Модель Ванда Нара, являющаяся супругой аргентинского нападающего турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди, рассказала, как смогла покорить сердце аргентинца.
«Я принесла «Интеру» € 70 млн с продажи Икарди. На эти деньги они собрали состав, который принёс клубу чемпионский титул. С клубом мы остались в хороших отношениях. Мауро интересовались мадридский «Реал» и «Ювентус». Как я его покорила? Готовила пасту с маслом и пармезаном», — приводит слова Нары журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Ранее сообщалось о том, что Нара и Икарди начали бракоразводный процесс, однако позднее модель сообщила, что всё ещё состоит в браке с аргентинцем. По информации СМИ, Ванда Нара должна была получить более € 90 млн, включая недвижимость и предметы роскоши.
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