Ванда Нара: Икарди — мой муж уже почти десять лет. Для меня это удача, для него — не знаю

Аргентинская модель Ванда Нара сообщила, что она и форвард «Галатасарая» Мауро Икарди до сих пор остаются в браке. В конце минувшего года девушка сообщала, что они окончательно расстались, а бракоразводный процесс уже запущен.
«Он мой муж, мы всю жизнь будем семьёй. Мы всегда были вместе, почти десять лет в браке. Для меня это удача, для Мауро – не знаю. Это на всю жизнь», — приводит слова девушки Today со ссылкой на телеканал Rai Due.
По сообщениям СМИ, Нара должна была получить от Мауро Икарди более € 90 млн, включая недвижимость и предметы роскоши.
Напомним, права на Мауро Икарди принадлежат «ПСЖ», а в «Галатасарае» игрок находится на правах аренды. Его соглашение с парижским клубом истечёт летом 2024 года.
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