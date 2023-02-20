Ванда Нара: Икарди — мой муж уже почти десять лет. Для меня это удача, для него — не знаю

Аргентинская модель Ванда Нара сообщила, что она и форвард «Галатасарая» Мауро Икарди до сих пор остаются в браке. В конце минувшего года девушка сообщала, что они окончательно расстались, а бракоразводный процесс уже запущен.



«Он мой муж, мы всю жизнь будем семьёй. Мы всегда были вместе, почти десять лет в браке. Для меня это удача, для Мауро – не знаю. Это на всю жизнь», — приводит слова девушки Today со ссылкой на телеканал Rai Due.



По сообщениям СМИ, Нара должна была получить от Мауро Икарди более € 90 млн, включая недвижимость и предметы роскоши.



Напомним, права на Мауро Икарди принадлежат «ПСЖ», а в «Галатасарае» игрок находится на правах аренды. Его соглашение с парижским клубом истечёт летом 2024 года.

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