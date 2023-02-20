Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ванда Нара: Икарди — мой муж уже почти десять лет. Для меня это удача, для него — не знаю

Ванда Нара: Икарди — мой муж уже почти десять лет. Для меня это удача, для него — не знаю
Мауро Икарди
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинская модель Ванда Нара сообщила, что она и форвард «Галатасарая» Мауро Икарди до сих пор остаются в браке. В конце минувшего года девушка сообщала, что они окончательно расстались, а бракоразводный процесс уже запущен.

«Он мой муж, мы всю жизнь будем семьёй. Мы всегда были вместе, почти десять лет в браке. Для меня это удача, для Мауро – не знаю. Это на всю жизнь», — приводит слова девушки Today со ссылкой на телеканал Rai Due.

По сообщениям СМИ, Нара должна была получить от Мауро Икарди более € 90 млн, включая недвижимость и предметы роскоши.

Напомним, права на Мауро Икарди принадлежат «ПСЖ», а в «Галатасарае» игрок находится на правах аренды. Его соглашение с парижским клубом истечёт летом 2024 года.

Новость по теме
«Они совсем тупые». Жена форварда «Спартака» Бальде — о Мауро Икарди и Ванде Наре

Главные враги Лионеля Месси в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023