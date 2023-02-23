Витсель — об игре за Бельгию при Тедеско: я получил от него сообщение, это уже хорошо

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель высказался о своём возвращении в национальную команду при новом главном тренере Доменико Тедеско.
«Я всегда говорил это и скажу сейчас: я бы хотел продолжать выступления за сборную до 2024 года, чтобы сыграть на чемпионате Европы в Германии. Мы хотим попасть туда, это очевидно. У нас есть очень хорошие молодые игроки, готовые вести за собой национальную команду. Я не знаю, есть ли у нас 10 таких.
Мы работали с Роберто Мартинесом уже шесть лет. Последний чемпионат мира сложился для нас не очень хорошо. Когда идёт так, то нужно что-то менять. Я ещё не встречался с Доменико Тедеско. Он прислал мне сообщение, чтобы представиться. Думаю, он скоро появится, чтобы поговорить с нами и рассказать о своих идеях. Я получил сообщение, это уже хорошо», — приводит слова Витселя RTBF со ссылкой на Eleven.
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