Магат: в матче с «Баварией» Неймар играл в футбол стариков. Никаких усилий, это бесполезно

Немецкий тренер Феликс Магат оценил игру нападающего французского «ПСЖ» Неймара в первом матче Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (0:1), заявив, что бразилец играл в футбол стариков.
«Это не футбол! По тому, что я увидел в матче с «Баварией», я могу назвать это футболом стариков. Как зритель я хочу видеть, что игрок даёт команде и как он вносит свой вклад в командный успех. Неймар хорош технически. Но как вы думаете, сколько вокруг бегает игроков, которые также хороши технически и могут контролировать мяч? Это не делает тебя хорошим футболистом. Если вы не прилагаете усилий, то даже самая лучшая техника бесполезна. Это будет также бесполезно, если вы быстры», — приводит слова Магата Sky Sports.
В матче с «Баварией» 31-летний Неймар провёл на поле все 90 минут, но не смог отметиться результативными действиями.
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