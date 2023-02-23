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«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Гвардиол сравнял счёт на 70-й минуте

«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Гвардиол сравнял счёт на 70-й минуте
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Сегодня, 23 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «РБ Лейпциг» принимает «Манчестер Сити». Команды встречаются на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион». Стартовый свисток главного арбитра матча Сердара Гёзюбююка прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 70-й минуте немцы провели атаку левым флангом. Защитник Марцель Хальстенберг навесил в штрафную, где Йошко Гвардиол в прыжке головой переправил мяч в ворота — 1:1.

«Манчестер Сити» является победителем группы G. Подопечные Хосепа Гвардиолы смогли обойти в таблице дортмундскую «Боруссию», «Севилью» и «Копенгаген». «РБ Лейпциг» занял вторую строчку квартета F, уступив главенство мадридскому «Реалу», но обойдя по очкам «Шахтёр» и «Селтик».

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