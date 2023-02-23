«Интер» вырвал победу у «Порту» благодаря голу Лукаку на 86-й минуте

Сегодня, 23 февраля, завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Интер» принимал «Порту». Встреча прошла на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Стартовый свисток главного арбитра Срджана Йовановича прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме «нерадзурри» больше владели мячом и периодически угрожали воротам гостей, но открыть счёт не сумели. Во втором тайме команды владели мячом уже поровну, но больше возможностей для взятия ворот имели именно португальцы. Но чрезмерные старания команды в итоге привели к неудаче, когда на 78-й минуте нападающий «Порту» Отавио получил вторую жёлтую карточку в матче и оставил свою команду в меньшинстве.

У миланцев оставалось не так много времени, чтобы воспользоваться численным большинством, но этого команде Симоне Индзаги всё-таки хватило. На 86-й минуте нападающий Ромелу Лукаку сумел открыть счёт в этой встрече после подачи углового. В итоге мяч бельгийца стал победным для «Интера» — 1:0. Ответная игра пройдёт 14 марта, начало — в 23:00 мск.