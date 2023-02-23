Российский вратарь рассказал, как начал сезон в роли капитана в клубе Финляндии

Вратарь «Ростова», находящийся в аренде в финском клубе «Хонка», Максим Рудаков рассказал, как стал капитаном команды.
«Я и в прошлом сезоне выводил команду. У нас было четыре капитана, но основной, возрастной защитник, закончил карьеру. А из трёх оставшихся сейчас играю только я. Двое не проходят в состав.
Через неделю поедем в Испанию на 12 дней. Сыграем три спарринга — и домой. Последний тест перед сезоном — игра с «Хаммарбю» в Швеции. Чемпионат начнём игрой с ХИКом 5 апреля», — рассказал Максим в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Уроженец Петербурга сыграл в РПЛ всего один матч за «Ростов». С 2022 года он находится в аренде в «Хонке», где сыграл 26 матчей и пропустил 26 мячей.
Полное интервью читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
- 23 февраля 2023
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