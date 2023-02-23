«Ростов» объявил об уходе Артёма Нтумбы в «Велес» на правах аренды

19-летний нападающий «Ростова» Артём Нтумба на правах аренды перешёл в московский «Велес», который выступает в Первой лиге.

«Артём Нтумба на правах аренды перешёл в ФК «Велес». Нападающий нашей команды будет выступать за московский клуб до конца этого сезона. Желаем удачи Артёму!» — написала пресс-служба «Ростова» в клубном телеграм-канале.

Интересно, что Нтумба также имеет связь с медийным футболом. Ранее он выступал за медийную команду 2DROTS. Сейчас, после подписания профессионального контракта с «Ростовом», Артём не участвует в матчах за блогерскую команду, но по-прежнему принимает участие в съёмках различных футбольных челленджей. В блогерском мире Нтумба известен под псевдонимом Пантера.