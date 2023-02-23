«Сидишь и всё время ждёшь, ждёшь…» Рудаков — о времени в «Ростове»

Экс-вратарь «Ростова» Максим Рудаков рассказал о времени, которое он провёл в составе клуба из Ростова-на-Дону.
«Планируешь одно, а получается по-другому. Мы с Витальичем (Кафановым. — Прим. «Чемпионата») хорошо работали, контрольные матчи я неплохо проводил, вопросов ко мне не возникало. Но Серёжа Песьяков хорошо играл, и у тренеров не было причин что-то менять. Мне не на кого пенять.
Очень тяжело безвылазно сидеть в запасе. Вторым вратарём тоже нужно уметь быть. Потому что ты сидишь и всё время ждёшь, ждёшь. Для меня это сложно. Я хочу играть каждую неделю и чувствовать драйв от футбола. А когда не играешь, всё больше уходишь в себя. Как тут раскрыться? Естественно, ты же в первую очередь с себя спрашиваешь. Думаешь, где и почему не убедил, не показал всего, на что способен», — сказал Рудаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Максимом Рудаковым читайте на «Чемпионате»:
- 23 февраля 2023
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