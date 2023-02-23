«Локомотив» не начинал переговоров с Дмитрием Бариновым о новом контракте

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о ситуации своего клиента в московском клубе. Представитель Баринова признался, что футболист по-прежнему мечтает о переезде в Европу. Также он подчеркнул, что «Локомотив» не начинал переговоров с Дмитрием по поводу нового контракта.
«Мечта о Европе остаётся. Если будет достойное предложение и вариант, который устроит всех, — будем общаться. Контракт у Димы истекает летом 2024 года. Пока «Локо» не начинал разговоры о новом соглашении. Как я понимаю, клуб сейчас думает о более насущных вещах, хотят встать на путь положительных результатов. Мы пока никаких предложений не получали», — сказал Банатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 23 февраля 2023
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