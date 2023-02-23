Тарханов: в СССР подогрева полей не было, в грязи возились, но хорошо играли

Российский специалист Александр Тарханов оценил качество газона на «Ростов Арене». Ранее главный тренер ростовчан Валерий Карпин раскритиковал состояние домашнего поля своей команды.

«От газона, конечно, зависит качество игры и вообще нынешний футбол. Поэтому команды выбрали более упрощённый футбол. В Ульяновске, где сыграют «Волга» и «Зенит», я никогда не был, поэтому не могу сказать, что там сейчас творится.

Если вы посмотрите, на каких полях мы играли в Советском Союзе… Тогда и подогрева не было, в грязи возились, но хорошо играли. Естественно, на том поле, на котором играли «Ростов» с «Уралом», можно играть, но сложно. Видно было, что на бутсы трава налипает», — цитирует Тарханова «Евро-Футбол.Ру».