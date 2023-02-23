«Судьи нормально разобрались». Чернов — об отменённом голе Магкеева в ворота «Спартака»
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Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об эпизоде с отменённым голом «Локомотива» в матче 1/4 финала Кубка России. Напомним, судья не засчитал взятие ворот в исполнении Станислава Магкеева. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Спартака». Единственный гол в матче забил игрок красно-белых Данил Пруцев.
«Отменённый гол Магкеева? Помню, приблизительно такой же момент был, когда я ещё играл за «Крылья Советов». Тогда тоже после просмотра VAR отменили гол. Камано участвовал в эпизоде, мешал, значит, офсайд был. Судьи нормально разобрались», — приводит слова Никиты Чернова «РБ Спорт».
Напомним, ответный четвертьфинальный матч московских команд состоится 27 февраля. Начало матча — в 20:00 мск.
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