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Байрамян: надеюсь, что в Екатеринбурге поле будет лучшего качества

Байрамян: надеюсь, что в Екатеринбурге поле будет лучшего качества
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал ничейный результат в матче 1/4 финала Кубка России с «Уралом» (1:1). Ранее главный тренер ростовчан Валерий Карпин раскритиковал состояние домашнего поля своей команды. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Думаю, не только мне доставалось. Был мужской футбол, Карпин нас к этому готовил. Мне кажется, что мы были немного ближе к победе. Выводы сделаем за несколько дней. Надеюсь, что в Екатеринбурге поле будет лучшего качества. Все знают, какую игру ставит Карпин, но сегодня было тяжело это показать. Поддержка болельщиков радует и меня, и всех партнёров по команде», — цитирует Байрамяна «Матч ТВ».

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