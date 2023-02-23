Генеральный директор «Локомотива»: если клуб купил Дзюбу, значит, доволен им

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о нападающем московской команды Артёме Дзюбе после матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (0:1).

«Не слишком ли холодно было, чтобы проводить сегодня игру? А у вас есть предложение изменить климат в России? Мы даже не обсуждали даты переноса. Может, мы и были лучше во втором тайме, но не выиграли. Качественно. Доволен ли приобретением? Если клуб сделал приобретение, значит, клуб доволен этим», — цитирует Леонченко «РБ Спорт».

Дзюба признан лучшим игроком четвертьфинального матча Кубка России со «Спартаком». Спортсмен пополнил состав железнодорожников в феврале. Сам игрок не отметился результативными действиями в сегодняшнем противостоянии.