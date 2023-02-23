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Игрок «Урала» Сунгатулин: с игроками «Ростова» поругались, но потом пожали руки

Игрок «Урала» Сунгатулин: с игроками «Ростова» поругались, но потом пожали руки
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Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин прокомментировал ничейный результат в матче 1/4 финала Кубка России с «Ростовом» (1:1).

«Ничья — закономерный результат. Атак было не так много у обеих команд. Думаю, если не забили второй гол, то эта наша недоработка. После гола было вдохновение, но, раз не забили, значит, это наши недоработки. Стычки? Это обыденность. Поругались, но потом пожали руки», — цитирует Сунгатулина «Матч ТВ».

Первыми забили в матче гости, когда на шестой минуте нападающий «Урала» Алексей Каштанов реализовал 11-метровый удар, переиграв голкипера Сергея Песьякова. До перерыва игра была практически равной, но команда из Екатеринбурга была близка к тому, чтобы укрепить своё преимущество.

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