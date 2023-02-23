Экс-вратарь «Зенита»: «Спартак» и «Ростов» могут включиться в борьбу за золото РПЛ
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Воспитанник санкт-петербургского «Зенита», а ныне голкипер финской «Хонки» Максим Рудаков высказался по поводу чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, «Спартак» и «Ростов» могут навязать конкуренцию сине-бело-голубым в борьбе за золотые медали чемпионата.
«Судя по таблице, «Спартак» и «Ростов» могут навязать борьбу «Зениту». Первые матчи покажут, так ли это на самом деле. Сейчас у «Зенита» шесть очков преимущества перед «Спартаком», но впереди ещё очный матч. Вот если к тому времени разрыв сократится до трёх — будет очень интересно», — сказал Рудаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Максимом Рудаковым читайте на «Чемпионате»:
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- 23 февраля 2023
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