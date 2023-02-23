Экс-вратарь «Зенита» рассказал, как пограничник в Финляндии в шутку отказал ему в визе

Вратарь «Ростова», находящийся в аренде в финском клубе «Хонка», Максим Рудаков поделился забавной историей о том, как пограничник в Финляндии в шутку отказал ему в визе.
«Была интересная ситуация, когда уже перешёл в «Хонку» и подавал документы на рабочую визу. Офицер миграционного офиса пристально так на меня посмотрел, а потом говорит: «Я тебе не дам визу. Я болельщик ХИКа, а ты в «Хонку» перешёл. В чём дело?» Посмеялись вместе», — сказал Рудаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Уроженец Петербурга и воспитанник «Зенита» Максим Рудаков сыграл в РПЛ всего один матч за «Ростов». С 2022 года он находится в аренде в «Хонке», где сыграл 26 матчей и пропустил 26 мячей.
Полное интервью с Максимом Рудаковым читайте на «Чемпионате»:
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