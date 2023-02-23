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ЦСКА разгромил «Краснодар» в первой игре 1/4 финала Кубка России

ЦСКА разгромил «Краснодар» в первой игре 1/4 финала Кубка России
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Сегодня, 23 февраля, завершился первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра Павла Кукуяна прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый мяч армейцы забили на 10-й минуте встречи — отличился защитник Мойзес с передачи Виллиана Роши. На 30-й минуте хозяева укрепили своё преимущество благодаря мячу, забитому Фёдором Чаловым. Точный навес на него сделал Хесус Медина.

На 60-й минуте армейцы получили право на 11-метровый удар, но подошедший к точке Хорхе Карраскаль пробил в перекладину. На 86-й минуте Антон Заболотный после паса Милана Гаича установил итоговый счёт — 3:0 в пользу ЦСКА. Ответная игра пройдёт во вторник, 28 февраля, и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ)
23 февраля 2023, четверг. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Мойзес – 10'   2:0 Чалов – 30'   3:0 Заболотный – 86'
Комментарии
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