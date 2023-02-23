Гути: Мбаппе может быть лучшим игроком в мире, но «Реал» гораздо больше любого

Бывший полузащитник сборной Испании и мадридского «Реала» Гути высказался о перспективах возможного перехода в стан «королевского» клуба нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, заявив, что тот, если хочет пополнить состав испанского гранда, должен понимать, что не будет в нём важнее остальных членов команды.

«Если Мбаппе хочет перейти в «Реал» Мадрид, то он должен сделать это с опущенной головой и понимать, что он лишь один из таких же игроков в раздевалке. Если его это не устраивает, то он не понимает, в какой клуб он собрался. Такова реальность. В клуб приходили Фигу, Роналду… Я не знаю, как обстоят дела в Париже и как устроена раздевалка «ПСЖ». Он может быть лучшим игроком в мире, но «Реал» Мадрид гораздо больше любого», — приводит слова Гути El Chiringuito.

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