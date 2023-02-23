Серхио Рамос завершил карьеру в сборной Испании

Защитник французского «ПСЖ» Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в составе сборной Испании.

«Настало время попрощаться со сборной. Сегодня утром мне позвонил нынешний тренер, который сказал, что не рассчитывает на меня, несмотря на уровень, на котором я могу играть. К большому сожалению, для меня это конец пути, который, как я надеялся, будет длиннее и завершится гораздо лучше», — написал Рамос на своей официальной странице в социальных сетях.

Рамос сыграл 180 матчей за сборную Испании, в составе которой отметился 23 забитыми мячами. Защитник стал чемпионом мира в 2010 году и дважды выигрывал чемпионат Европы в 2008 и 2012 году. 36-летний Рамос не был включён в состав национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре.