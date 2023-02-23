Незабитый пенальти, голы Чалова и Заболотного — в видеообзоре матча ЦСКА — «Краснодар»

Сегодня, 23 февраля, завершился первый четвертьфинальный матч Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра матча Павла Кукуяна прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первый гол армейцы забили уже на 10-й минуте встречи, когда отличился защитник Мойзес после передачи своего партнёра по позиции Виллиана Роши. На 30-й минуте московский клуб укрепил своё преимущество благодаря голу Фёдора Чалова, точный пас ему отдал нападающий Хесус Медина.
На 63-й минуте минуте хозяева получили право исполнить 11-метровый удар, но подошедший к точке Хорхе Карраскаль отправил мяч в перекладину. На 86-й минуте после перехвата на половине соперника Антон Заболотный после паса Милана Гаича установил итоговый счёт в этом матче — 3:0 в пользу ЦСКА.
- 23 февраля 2023
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