Матвей Сафонов — о Fan ID: есть болельщики, которые скажут: «На хрен мне это нужно?»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о паспорте болельщика Fan ID, который ввели для посещения матчей Российской Премьер-Лиги.

«Что касается болельщиков, тяжело. Есть болельщики, которые знают — надо идти в МФЦ. Они скажут: «На хрен мне это нужно?». Извините за мой французский.

В моём окружении есть люди, которым просто лень. Которые просто привыкли ходить на футбол, а если есть неудобства — отказываются. Не понимаю, зачем это сделано. У брата была проблема: фотку не может подобрать, которую принимают. Но, как мне кажется, всё это решаемо. Другой вопрос — хотят люди или нет», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 23 февраля, завершился первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором «Краснодар» гостил у ЦСКА. Встреча завершилась победой армейского клуба со счётом 3:0.