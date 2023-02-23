Матвей Сафонов — о Fan ID: есть болельщики, которые скажут: «На хрен мне это нужно?»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о паспорте болельщика Fan ID, который ввели для посещения матчей Российской Премьер-Лиги.
«Что касается болельщиков, тяжело. Есть болельщики, которые знают — надо идти в МФЦ. Они скажут: «На хрен мне это нужно?». Извините за мой французский.
В моём окружении есть люди, которым просто лень. Которые просто привыкли ходить на футбол, а если есть неудобства — отказываются. Не понимаю, зачем это сделано. У брата была проблема: фотку не может подобрать, которую принимают. Но, как мне кажется, всё это решаемо. Другой вопрос — хотят люди или нет», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, сегодня, 23 февраля, завершился первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором «Краснодар» гостил у ЦСКА. Встреча завершилась победой армейского клуба со счётом 3:0.
- 23 февраля 2023
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