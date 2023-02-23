Игрок «Спартака» Литвинов: наконец-то удалось это сделать — сыграть 11 россиянами в старте

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал решение тренерского штаба красно-белых во главе с Гильермо Абаскалем выпустить 11 россиян в стартовом составе на первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) с «Локомотивом» (1:0).

«11 россиян в старте? Конечно, приятно. Думаю, надо стремиться к тому, чтобы русские ребята пробивались в основу. В команде посмеялись над этим: наконец-то удалось это сделать — сыграть 11 россиянами», — приводит слова Литвинова Sport24.

Ответная встреча между московскими команда состоится уже в понедельник, 27 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи в 20:00 мск. Также в этот день пройдёт другой четвертьфинальный матч Кубка России, в котором «Урал» примет «Ростов».