«Байер» обыграл «Монако» в серии пенальти и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Завершился проходивший сегодня, 23 февраля, матч 1/16 Лиги Европы между «Монако» и леверкузенским «Байером». Встреча проходила на стадионе имени Луи II в Монако. По итогам основного времени матча победу одержал «Байер» (3:2), однако общий счёт по сумме двух игр стал 5:5, что перевело встречу в овертайм, а затем и серию пенальти, где сильнее оказались леверкузенцы.

Нападающий «Байера» Флориан Вирц отличился на 13-й минуте встречи, добив мяч после отскока и открыв счёт в матче (0:1). Форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер сравнял счёт на 19-й минуте, реализовав 11-метровый удар (1:1). Уже через две минуты полузащитник «Байера» Эксекиэль Паласиос вновь вывел гостей вперёд (1:2). На 58-й минут Амин Адли с передачи Вирца увеличил преимущество леверкузенцев (1:3). На 84-й минуте нападающий «Монако» Брил Эмболо сравнял счёт по сумме двух матчей, забив второй гол хозяев (2:3). В добавленное время команды не смогли поразить ворота друг друга. В серии пенальти победу 5:3 одержали футболисты «Байера».