«Манчестер Юнайтед» обыграл «Барселону» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 24 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Барселону». Команды встретились на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра матча Клемана Тюрпена прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый матч между командами завершился вничью — 2:2.

Первыми в матче забили гости. На 18-й минуте сине-гранатовые заработали право на 11-метровый удар после фола Бруну Фернандеша в штрафной, к точке подошёл польский форвард Роберт Левандовски, который пробил в правый угол – Давид де Хеа угадал направление мяча, но не сумел спасти свою команду от гола. Оставшиеся минуты первого тайма прошли под преимуществом игроков «Барселоны».

Вторая половина была полной противоположностью первой. Уже на 47-й минуте «Манчестер Юнайтед» сравнял счёт – сделал это полузащитник Фред после передачи Бруну Фернандеша. На 73-й минуте манкунианцы вышли вперёд в этой встрече – гол забил бразильский вингер Антони. Команда Эрика тен Хага довела этот матч до победы и выхода в 1/8 финала Лиги Европы — 2:1.