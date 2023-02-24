«Шахтёр» в серии пенальти обыграл «Ренн» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Ренн» принимал «Шахтёр». Встреча прошла в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и завершилась победой украинского клуба серии пенальти. (1:2, 5:4 в серии пенальти)
В основное время в составе «Ренна» отличился Карл Токо Экамби. На 106-й минуте Ибрахим Салах сделал счёт 2:0. За минуту до конца матча Жануэль Белосьян срезал мяч в собственные ворота, сделав счёт 2:1.
Победитель матча определился в серии послематчевых пенальти, где победу одержали футболисты «Шахтёра»
Напомним, первый матч завершился победой «Шахтёра» со счётом 2:1.
Таким образом, «Шахтёр» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Ренн» завершил участие в турнире.
Напомним, «Шахтёр» попал в плей-офф Лиги Европы после того, как занял третью строчку в группе Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», немецким «РБ Лейпциг» и шотландским «Селтиком».
- 24 февраля 2023
-
02:36
-
02:09
-
01:52
-
01:36
-
01:28
-
01:22
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:47
-
00:33
-
00:29
-
00:19
-
00:07
- 23 февраля 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:35
-
23:27
-
23:18
-
23:18
-
23:10
-
23:03
-
22:59
-
22:51
-
22:45
-
22:41
-
22:41
-
22:40
-
22:36
-
22:36
-
22:28
-
22:18
-
22:10
-
22:02
-
21:57