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«Шахтёр» в серии пенальти обыграл «Ренн» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Шахтёр» в серии пенальти обыграл «Ренн» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
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Завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Ренн» принимал «Шахтёр». Встреча прошла в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и завершилась победой украинского клуба серии пенальти. (1:2, 5:4 в серии пенальти)

В основное время в составе «Ренна» отличился Карл Токо Экамби. На 106-й минуте Ибрахим Салах сделал счёт 2:0. За минуту до конца матча Жануэль Белосьян срезал мяч в собственные ворота, сделав счёт 2:1.

Победитель матча определился в серии послематчевых пенальти, где победу одержали футболисты «Шахтёра»
Напомним, первый матч завершился победой «Шахтёра» со счётом 2:1.

Таким образом, «Шахтёр» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Ренн» завершил участие в турнире.

Напомним, «Шахтёр» попал в плей-офф Лиги Европы после того, как занял третью строчку в группе Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», немецким «РБ Лейпциг» и шотландским «Селтиком».

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
23 февраля 2023, четверг. 23:00 МСК
Ренн
Ренн, Франция
Окончен
2 : 1
4 : 5
Шахтёр
Украина
1:0 Токо Экамби – 52'   2:0 Салах – 106'   2:1 Белосьян – 119'
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